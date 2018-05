Ambev quita dívida de R$ 8,2 mi com o governo da BA Após uma denúncia de fraude fiscal apresentada pela promotora Vanezza Rossi, do Ministério Público (MP) do Estado da Bahia, à Justiça, a Companhia de Bebidas das Américas (Ambev) pagou ao Estado R$ 8.191.663,69. O valor corresponde ao montante acumulado de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) não recolhido no Estado entre 31 de janeiro de 2000 e 31 de outubro de 2001.