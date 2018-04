American Express vê recuperação dos EUA no 2o semestre de 2010

Os gastos com cartões de crédito nos EUA caíram 10 por cento no último trimestre de 2008 e a queda acelerou para 16 por cento nos primeiros três meses de 2009, o que afetou o lucro da American Express.

"Estamos no nível de quedas de dois dígitos, e ainda não vemos qualquer crescimento. Mas se tivermos vários meses de estabilidade nas contas dos cartões de crédito, eu acho animador, mas eu não caracterizaria como uma recuperação", disse Chenault nesta quarta-feira em entrevista à rede de TV norte-americana CNBC.

O presidente-executivo da American Express afirmou ainda que as provisões para possíveis inadimplentes continuam "subindo, mas em uma velocidade menor". As provisões da empresa subiram 8,5 por cento no primeiro trimestre e é esperado que aumentem ainda mais no segundo trimestre, entre 10,5 e 11 por cento.

(Reportagem de Juan Lagorio)