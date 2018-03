Amil desiste 'no momento' de fechar capital da Medial

Em comunicado ao mercado, as empresas afirmam que a Amil "realizará somente oferta pública obrigatória de aquisição de ações de emissão da Medial Saúde em decorrência da alienação de controle (tag along) e que no momento não irá formular oferta pública de aquisição de ações com as finalidades de saída do Novo Mercado e cancelamento do registro de companhia aberta da Medial Saúde".

A Amil, líder no mercado brasileiro de planos de saúde, anunciou em 19 de novembro acordo para comprar o controle da Medial Saúde por 612,5 milhões de reais em dinheiro.

O anúncio incluiu aviso pela empresa de que faria uma OPA pelas ações da Medial em circulação em igualdade de condições dos acionistas controladores e que a intenção era cancelar o registro de companhia aberta da Medial, com saída da empresa do Novo Mercado da Bovespa.

No comunicado desta segunda-feira, a Amil não informa os motivos da desistência.

As ações da Medial exibiam alta de 0,52 por cento às 12h07, a 17,30 reais. As ações da Amil cediam 0,68 por cento, a 13,12 reais.

(Por Alberto Alerigi Jr.)