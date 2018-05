Anatel diz que TIM e Claro ganharam mercado em maio

A liderança do mercado de telefonia, porém, permanece com a Vivo, que, apesar de perder 0,17 ponto porcentual em maio ante abril, registra uma participação de mercado de 28,66%. A Oi, por sua vez, segue na quarta posição, com uma fatia de 18,74%, desempenho 0,03 ponto porcentual abaixo de abril.

Segundo a Anatel, a Vivo terminou maio com 76,097 milhões de clientes, TIM com 72,016 milhões, Claro, com 66,516 milhões e Oi, com 49,770 milhões. Em seguida aparecem a CTBC, com 893.457 clientes, equivalente a 0,34% do mercado, Nextel, com 97.116 (0,04%), Sercomtel, com 68.299 (0,03%), Portoseguro, 61.811 (0,02%) e Datora, 4.250.