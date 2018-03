Aneel aprova reajuste de tarifas da EDP Bandeirante

Segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o reajuste será feito a partir de 23 de outubro, sendo "3,11 por cento relativos ao reajuste tarifário anual econômico e 2,35 por cento referentes aos componentes financeiros pertinentes."

A companhia informou ainda que, computado o efeito dos itens financeiros retirados da base, de 4,44 por cento, o efeito médio a ser percebido pelos consumidores será de 1,02 por cento.

Segundo a Aneel, o reajuste será de 0,33 por cento na baixa tensão, caso de residências, e de 2 por cento na alta tensão, ou seja, para indústrias consumidoras.

A EDP-Energias do Brasil, subsidiária da Eletricidade de Portugal, controla no Brasil as distribuidoras de energia Bandeirante e Espírito Santo Centrais Elétricas S.A (Escelsa) e a geradora Energest S.A.