Anefac premia 20 empresas com troféu transparência A Associação Nacional do Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac) anunciou nesta quinta-feira, 17, as empresas ganhadoras do Troféu Transparência, o 17º Prêmio Anefac - Fipecafi - Serasa Experian. As companhias foram escolhidas após a análise de 2 mil demonstrações financeiras feitas pela Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (Fipecafi) e pela Faculdade de Economia e Administração (FEA) da Universidade de São Paulo (USP). A ideia é premiar as melhores práticas contábeis e o conjunto de informações mais objetivas para o mercado.