Anglo American paralisa atividades em MG após rompimento de duto que transporta minério

RIO - A mineradora Anglo American informou nesta segunda-feira, 12, que paralisou suas atividades de minério de ferro em Minas Gerais após o rompimento do mineroduto que transporta sua produção até o Rio de Janeiro, despejando polpa em um dos córregos na área rural de Santo Antônio do Grama (MG).

A polpa despejada consiste de 70% de minério de ferro e 30% de água, segundo a empresa, que destacou que o produto é classificado como resíduo não perigoso. Além disso, a Anglo informou que não houve vítimas.

O minério é transportado da mina e da usina de beneficiamento, em Conceição do Mato Dentro e Alvorada de Minas (MG), até o porto, em São João da Barra (RJ), ao longo de um mineroduto de 529 quilômetros, que atravessa 33 municípios mineiros e fluminenses.

Não há informações sobre prazos para a retomada das atividades de mineração. A empresa afirmou que a produção ficará parada até que as causas do problema sejam esclarecidas.

"A prioridade é garantir as medidas de controle e mitigação dos impactos socioambientais; a empresa também já disponibilizou todo o maquinário necessário para reforçar as atividades de resposta à emergência", declarou a companhia em nota.

A companhia afirmou ainda que não há informações sobre o volume de material que vazou com o rompimento do mineroduto.

Apesar de ressaltar que o material não é considerado perigoso, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), a empresa afirmou que "está dedicando todos os seus esforços para evitar que o fato cause impacto às populações vizinhas".

Informou ainda que equipes técnicas da Anglo American se deslocaram para dar apoio às equipes locais nas ações de atendimento à emergência.

A Prefeitura de Santo Antônio do Grama, a Defesa Civil, O Ibama e outras autoridades foram notificadas.

A Anglo American também disse que já está coordenando ações em conjunto com a Suatrans, consultoria especializada no atendimento a urgências ambientais, e com o Senai, para amostragens de água e avaliação continuada.

"Como medida preventiva para proteção da população, a Anglo American solicitou à Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) a interrupção do abastecimento de água aos moradores de Santo Antônio do Grama", afirmou a nota, acrescentando que "está providenciando caminhões pipa para garantir o fornecimento de água para a população afetada".

A mineradora informou que identificou um problema no mineroduto que transporta sua produção de minério de ferro às 7h42 desta segunda-feira, 12.

O primeiro embarque de minério de ferro do sistema Minas-Rio foi realizado em outubro de 2014.