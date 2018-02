Angústia com lucros e setor imobiliário derruba Bolsas dos EUA As bolsas de valores dos Estados Unidos fecharam em forte queda nesta terça-feira, com a maior baixa diária desde 13 de março, com lucros abaixo do esperado agravando preocupações com o mercado imobiliário. O índice Dow Jones, referência da bolsa de Nova York, recuou 1,62 por cento, para 13.716 pontos. O termômetro de tecnologia Nasdaq caiu 1,89 por cento, para 2.639 pontos. O índice Standard & Poor''s 500 teve desvalorização de 1,98 por cento, para 1.511 pontos. As ações do setor financeiro lideraram as perdas no índice S&P 500, com a Countrywide tendo a maior queda desde outubro de 2004 após informar que os problemas no setor imobiliário afetaram seus empréstimos de alto risco. O presidente-executivo da segunda maior companhia do setor químico dos Estados Unidos, a DuPont, disse esperar que a desaceleração do setor imobiliário continue nos próximos meses. Ao mesmo tempo, a USG, maior vendedora do mundo de gesso para revestimento de casas, projetou um cenário pessimista para o mercado imobiliário. Com o impacto da desaceleração no setor surgindo em resultados de diversas companhias, aumenta a preocupação com a saúde dos lucros corporativos e da economia. "A desculpa será lucros decepcionantes, problemas no setor imobiliário, mas... a causa é a lei da gravidade", disse Al Goldman, estrategista-chefe de mercado da A.G. Edwards, em St. Louis. "Quanto mais alto elas estão, maior é a queda. Nós subimos mil pontos --de 13 mil para 14 mil-- em menos de três meses, então os compradores estão cansados e os vendedores vieram com alguma realização de lucros", disse, apontando que esse pode ser o final de uma correção, e não o começo. As ações do setor de energia, incluindo a Exxon Mobil, foram puxadas também pela queda de quase 2 por cento nos preços do petróleo. (Por Kristina Cooke)