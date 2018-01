Aplicativo permite interação com minissérie

O cineasta Steven Soderbergh é conhecido como uma figura inovadora na indústria do cinema. Ele surgiu na cena independente no fim da década de 1980, com o sucesso de Sexo, Mentiras e Videotape. Após alguns projetos fracassos – incluindo uma adaptação de Kafka, de 1992 –, ele passou a se dedicar a filmes de grandes estúdios, como Erin Brockovich, que deu o Oscar a Julia Roberts, e a série Onze Homens e um Segredo, com George Clooney e Matt Damon. Agora, ele quer mudar a forma como as pessoas consomem conteúdo.

Nos últimos anos, Sodebergh voltou a se afastar do sistema de estúdio. Primeiro anunciou a aposentadoria, depois dirigiu sozinho uma série de TV inteira – The Knick, do canal Showtime – e assumiu ele mesmo a distribuição e marketing de seus filmes.

Foi assim com Roubo em Família, lançado neste ano, e a dose será repetida em 2018, com Unsane, um drama de suspense. Seu principal projeto atual, no entanto, é o aplicativo Mosaic, que está disponível para os usuários do sistema iOS, da Apple, nos Estados Unidos, e tem entre seus investidores o canal americano HBO.

O app é uma espécie de streaming, como HBO Go e Netflix, mas com uma surpresa: ele permite que o espectador interaja com o conteúdo. Neste período de lançamento, o aplicativo trará minissérie de sete horas chamada Mosaic (Mosaico). Pelo menos por enquanto, o download do app é gratuito.

Como o título deixa evidente, trata-se de uma trama com vários personagens – o objetivo é que, conforme as escolhas que as pessoas fizerem no app, a direção da história mude. Como de costume, o cineasta dirige todos os episódios. O elenco conta com nomes pouco conhecidos, em sua maioria, mas dá um papel importante a Sharon Stone (Instinto Selvagem).

Embora os detalhes da trama estejam sendo mantidos em segredo, a revista Wired revelou que se trata que envolve o assassinato de uma autora de livros infantis vivida por Sharon. O roteiro da minissérie foi escrito por Ed Solomon (conhecido pelo filme Truque de Mestre).

O espectador poderá determinar em que ponto da trama o crime acontecerá e também manipular os personagens de forma a mudar a evolução da história. O conceito foi desenvolvido em conjunto com o executivo Casey Silver, ex-presidente da Universal, que desenvolveu o projeto por meio de sua empresa PodOp.

É cedo para dizer, no entanto, se o Mosaic é uma inovação real ou uma “pegadinha” com diferentes finais, conforme definiu o jornal britânico The Guardian. Soderbergh disse que o modelo pode sofrer ajustes à medida que adicionar novos conteúdos.

Com orçamento total de US$ 20 milhões, Mosaic terá uma exibição tradicional, na rede HBO, em seis episódios de formato tradicional. No app, dependendo dos caminhos que o espectador escolhe, a duração da trama varia de poucos minutos a uma hora. / AGÊNCIAS INTERNACIONAIS