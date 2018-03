Após lucro, Bank of America anuncia prejuízo de US$ 1 bilhão

O Bank of America emitiu um alerta à economia global nesta sexta-feira, 16, ao divulgar um prejuízo líquido de US$ 1 bilhão no terceiro trimestre, resultado pior do que o registrado no mesmo período do ano passado, quando obteve lucro de US$ 1,18 bilhão. O banco, um dos que receberam maior aporte de ajuda do governo norte-americano, diz que o resultado foi prejudicado pelo "contínuo enfraquecimento das economias dos Estados Unidos e global e estresse entre os consumidores, o que continua a resultar em elevados custos com crédito".

Após a divulgação do balanço, os mercados financeiros receberam a notícia com preocupação e o reflexo foi a queda das principais bolsas do mundo. No fechamento dos pregões na Europa, o índice DAX 30, de Frankfurt, registrou queda de 1,5%; CAC 40, de Paris, caiu 1,45%; e FTSE 100, de Londres, recuou 0,63%. Em Nova York, os indicadores também mostram movimento de queda: Dow Jones recua 1,08%, S&P-500 está em baixa de 1,18%; e Nasdaq desvaloriza 1,29%, às 12h50.

A Bovespa indica maior disposição para realizar lucros, movimento que acabou não vingando na quinta, mas que pode se concretizar nesta sexta-feira marcada por noticiário negativo. A Bolsa de São Paulo registra queda de 1,14% às 12h39, caindo do patamar dos 66 mil pontos (65.942,99). No mercado de câmbio local, o dólar ganha fôlego ante o real e sobe a R$ 1,708 às 12h58.

Após dedução de dividendos preferenciais de US$ 1,2 bilhão e incluindo US$ 893 milhões relativos a dividendos pagos ao governo dos Estados Unidos, o prejuízo diluído do Bank of America por ação foi de US$ 0,26, também inferior ao lucro por ação diluída de US$ 0,15 no terceiro trimestre do ano passado.

O Bank of America disse que o lucro no terceiro trimestre foi afetado por US$ 2,6 bilhões em ajustes no valor dos ativos ao mercado, antes de impostos, e no valor dos créditos de certos empréstimos, incluindo notas reestruturadas do Merrill Lynch e uma despesa, após impostos, de US$ 402 milhões para o pagamento do governo dos EUA.

Nos primeiros nove meses do ano, o Bank of America obteve lucro líquido de US$ 6,5 bilhões ou US$ 0,39 por ação após pagamento de dividendo preferencial. No mesmo período do ano passado, o Bank of America registrou lucro de US$ 5,8 bilhões ou US$ 1,09 por ação.

Goldman Sachs e Citigroup anunciam lucros

O Goldman Sachs anunciou nesta quinta-feira que obteve lucros quatro vezes maiores no último trimestre, em comparação com o mesmo período do ano passado. O banco teve lucro de US$ 3,19 bilhões nos três meses que se encerraram no dia 25 de setembro. No mesmo período de 2008, o lucro do banco foi de US$ 825 milhões.

Outro gigante do setor financeiro, o Citigroup, obteve lucro de US$ 101 milhões no último trimestre. O resultado é pior do que os US$ 4,28 bilhões obtidos no período anterior, mas bem melhor do que as perdas de US$ 2,82 bilhões do ano passado.

(Com BBC Brasil)