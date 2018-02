Após Natal fraco, rede varejista faz tradicional megaliquidação

SÃO PAULO - Com a expectativa de eliminar o estoque indesejado e melhorar o desempenho das vendas após um Natal fraco, o Magazine Luiza promoveu sua tradicional liquidação de início de ano nesta sexta-feira, 9.

Portas foram abertas às 5 da manhã em uma loja no shopping Aricanduva, na Zona Leste de São Paulo, para a qual a fila de consumidores já estava formada desde a última segunda-feira, 5.

A estudante Larissa Silva, de 15 anos, foi a primeira a entrar. Ao Estado, ela revelou que a vantagem é a maior possibilidade de escolher entre as mercadorias ofertadas: "O primeiro da fila entra antes, fica alguns minutos sozinho na loja e consegue as melhores ofertas."

Dados de dezembro da Confederação Nacional do Comércio (CNC) apontam que, entre 6 mil lojistas, 23,8% possuem estoques indesejados. Como saída, as megaliquidações do início do ano prometem descontos de até 70% em itens que vão de panetones a eletrodomésticos.