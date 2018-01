Após o Glória, Eike devolve edifício ao Flamengo

RIO - Em mais um capítulo do desmonte do império X, o empresário Eike Batista entregou na tarde desta sexta-feira, 22, ao Flamengo as chaves do Edifício Hilton Santos, no Morro da Viúva, uma área nobre da zona sul carioca. Com a crise financeira do grupo EBX, o projeto de transformar o prédio de 150 apartamentos em um hotel com 450 quartos não decolou.

O Conselho Deliberativo do clube aprovou o acordo na terça-feira e pretende abrir uma nova licitação pelo imóvel nos próximos meses. O acerto ocorre na mesma semana em que Eike selou a transferência de ações de suas empresas e do Hotel Glória, que pretendia revitalizar, ao fundo soberano de Abu Dhabi Mubadala.

O prédio do Morro da Viúva foi assumido pela Rex, braço imobiliário da EBX, em março de 2012. O grupo desembolsou R$ 19 milhões em luvas ao clube por uma concessão de 25 anos, renovável pelo mesmo período. O valor não será devolvido. O grupo X também arcou com todas as despesas de desocupação do edifício. O investimento estimado para transformar o prédio em um hotel de luxo era de R$ 200 milhões, o que se tornou inviável após a derrocada das empresas de Eike Batista.

O diretor jurídico do Flamengo, Bernardo Accioly, disse que a permissão para transformar o imóvel em um hotel fazia parte do Pacote Olímpico e já expirou. Isso significa que, se os novos concessionários optarem por um projeto hoteleiro, terão que obter autorização da prefeitura. Segundo o advogado, há pelo menos cinco grupos interessados em avaliar o edifício, entre construtoras e redes de hotéis.

A decisão por um acordo se deu após muitos contatos entre o clube e o empresário. Pelo contrato, a partir deste ano Eike teria de pagar R$ 300 mil mensais em aluguéis ao Flamengo, além de gastos de cerca de R$ 100 mil ao mês com IPTU, luz e pagamento de seguranças. Diante disso, deixar o projeto passou a ser mais vantajoso para o fundador do grupo X. Já o Flamengo considerava mais fácil atrair novos investidores descolando o projeto da figura do empresário.