Após tombo, Posco vê lucro quase 4 vezes maior no 2o semestre A siderúrgica sul-coreana Posco, sexta maior do mundo, prevê que o lucro no segundo semestre cresça quase quatro vezes, com o aumento dos preços do aço e a melhora na demanda por parte das montadoras de veículos e outras indústrias ajudando o setor a se recuperar da fase mais difícil em décadas.