Apple e Starbucks levantam Nasdaq; Dow e S&P 500 caem

Mas o Dow Jones teve queda, interrompendo uma sequência de sete altas seguidas, com investidores vendendo parte das ações que avançaram recentemente para realizar lucros. O Standard & Poor's 500 terminou praticamente estável.

O índice Dow Jones, referência da bolsa de Nova York, recuou 0,39 por cento, para 8.881 pontos. Já o Nasdaq subiu 0,53 por cento, para 1.926 pontos. O índice Standard & Poor's 500 teve oscilação negativa de 0,05 por cento, a 954 pontos.

As ações da Apple subiram 3,5 por cento e foram as que deram maior impulso ao Nasdaq, um dia após a fabricante do iPod e do iPhone ter divulgado um lucro trimestral que superou as expectativas. Os papéis da Starbucks, valorizados em 18,4 por cento, tiveram a segunda maior alta do Nasdaq, depois de seu lucro trimestral também ter superado as estimativas.

A alta ajudou a ampliar o período de ganhos do Nasdaq, agora o maior desde setembro de 1996. As ações da importante empresa de tecnologia Apple e da cadeia de cafés Starbucks estiveram entre as que os investidores enxergam como termômetro da tendência de gastos do consumidor.

O forte lucro da NVR provocou uma procura por ações da construtora de casas. O índice Dow Jones para construção de casas nos Estados Unidos disparou 5,2 por cento. Os papéis da NVR saltaram 5,4 por cento.

"O movimento de hoje é relativamente positivo, uma vez que você tem lucros bons sendo divulgados, mas nós estamos com os preços perto do topo", disse Richard Sparks, analista sênior de ações da Schaeffer's Investment Research em Cincinnati.