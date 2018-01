Apple substitui câmeras de alguns modelos de iPhone 6 Plus

A Apple está fazendo a substituição de um número limitado de câmeras traseiras de iPhones 6 Plus por causa de defeito que deixa as fotos desfocadas. A maioria dos telefones afetados foram vendidos em um período de quatro meses entre setembro de 2014 e janeiro de 2015, informou a Apple em seu website.

A companhia disse que um pequeno componente na câmera traseira do iSight dos iPhones afetados pode apresentar defeito.

A Apple disse que fará a troca gratuita do smartphone caso a câmera do iSight tire fotos desfocadas e esteja em uma faixa particular de números de série. Os números de série podem ser conferidos no site da Apple.