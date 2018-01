Ap?s 43 dias, funcion?rios do Banco Central encerram greve

Os funcion?rios do Banco Central (BC) de Bras?lia decidiram encerrar na noite desta quinta-feira a greve iniciada no ?ltimo dia 3 de maio. Para o fim da greve, pesou a proposta apresentada pelo governo de conceder um reajuste salarial de 4,84% em dezembro deste ano. A mesma decis?o j? foi tomada pelos servidores do BC de Curitiba, Rio de Janeiro, S?o Paulo, Belo Horizonte, Fortaleza, Curitiba e Porto Alegre. Ficaram faltando apenas os servidores do banco em Recife e Salvador, que far?o assembl?ia na sexta-feira. Os empregados do BC em Bras?lia retomam o trabalho na sexta ap?s 43 dias de paralisa??o.