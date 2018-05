Apuração na Glaxo não afeta IED na China, diz ministério

O IED na China no primeiro semestre subiu um pouco menos de 5%, em bases anuais, apesar de algumas empresas estrangeiras continuarem a reclamar que não operam no mesmo nível de atuação que as empresas chinesas. A Glaxo, uma fabricante de remédios baseada no Reino Unido, está sob investigação na China devido a acusações de suborno.

A companhia disse que está cooperando com a investigação chinesa e que essa conduta é contra suas políticas. A Glaxo afirmou que alguns altos executivos na sua divisão da China parecem ter violado a lei chinesa. "Nós temos tolerância zero para qualquer comportamento dessa natureza", disse a Glaxo. A polícia interrogou dois empregados da fabricante de medicamento rival AstraZeneca PLC, de acordo com a Glaxo. Fonte: Dow Jones Newswires.