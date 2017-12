Ar quente e seco deve persistir até 6ªfeira nas regiões cafeeiras São Paulo, 21 - O sol aparece forte por mais um dia nas áreas cafeeiras do Paraná, de São Paulo, de Minas Gerais e do oeste da Bahia, sem previsão de chuva, apesar das altas temperaturas da tarde. Segundo a Climatempo, o ar seco permanece sobre a Região Central do Brasil e está muito quente. No Espírito Santo e na Chapada Diamantina, instabilidades que vêm do mar ainda podem provocar chuva passageira e deixam o céu com muitas nuvens o dia todo. Mas o tempo não fecha por completo. Em Rondônia as nuvens tropicais só provocam pancadas de chuva à tarde. A Climatempo acrescenta que o ar quente deve predominar até sexta-feira, empurrando para o mar uma frente fria que hoje está sobre o Rio Grande do Sul. Assim, o tempo muda muito pouco nesta semana nas regiões produtoras de café. O sol predomina em quase todas as áreas cafeeiras e, apesar do calor, não há indicação de chuva significativa. O norte do Paraná e o sul de São Paulo têm maiores chances de pancadas entre a quarta e a sexta-feira, por conta da proximidade da frente fria. No Espírito Santo e no sudeste da Bahia a umidade diminui bastante a partir de quinta-feira. No sábado o tempo muda um pouco no Paraná e em São Paulo. Uma nova frente fria passa pelo Sul e chega ao Sudeste, mais organizada do que a anterior. O sol ainda aparece no norte do Paraná e no centro-oeste e no sul de São Paulo, mas com muitas nuvens. À tarde, ocorrem pancadas de chuva. Mas no norte paulista e em Minas Gerais ainda não chove. Em Rondônia o tempo fica chuvoso na quinta-feira, e há risco de fortes temporais no norte do Estado.