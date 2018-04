ArcelorMittal nega intenção de vender ativos no Brasil O maior grupo siderúrgico do mundo, ArcelorMittal, descartou nesta sexta-feira qualquer intenção de vender ativos no Brasil, contrariando rumores publicados pela imprensa. A companhia afirmou que "nega categoricamente qualquer intenção de vender seus ativos brasileiros. As operações brasileiras da ArcelotMittal estão entre as mais competitivas operações siderúrgicas no mundo e estão no centro da estratégia do grupo". Em comunicado, a Vale, maior produtora de minério de ferro do mundo, também negou "categoricamente" que esteja negociando com a siderúrgica chinesa Baosteel para compra da ArcelorMittal Tubarão, antiga Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST). Em novembro passado, a ArcelorMittal Tubarão anunciou redução de 35 por cento na produção de aço, depois de ter inaugurado um ano antes o terceiro alto-forno na unidade. A ArcelorMittal, além de Tubarão, tem sob seu comando a ArcelorMittal Aços Longos, com unidades em Minas Gerais, Bahia e São Paulo; ArcelorMittal Vegas, em Santa Catarina, produtora de aços galvanizados; e a ArcelorMittal Inox Brasil, de aços especiais.