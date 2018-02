ArcelorMittal pede ampliação de prazo para venda de usina A ArcelorMittal, a maior companhia siderúrgica do mundo, disse nesta sexta-feira ter encaminhado documentos a órgãos reguladores para que tenha mais tempo para terminar as negociações da venda de sua usina de Sparrows Point no Estado norte-americano de Maryland. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos informou a ArcelorMittal que não se opõe à medida, relatou a siderúrgica em um comunicado. A companhia, que recebeu ordem do Departamento de Justiça para vender a usina após a Mittal ter comprado a Arcelor, informou ter pedido, nesta sexta-feira, que o prazo seja estendido até 6 de agosto. "Nós continuamos a trabalhar junto ao DOJ através de todas as fases do processo de desapossamento", disse a nota. A companhia rejeitou entrar em detalhes sobre o processo de venda, começado após a agência anti-truste dos EUA ter ordenado a venda da unidade em fevereiro. A ArcelorMittal exigiu várias extensões de prazo durante os últimos meses para conseguir melhores negociações. Entre as companhias que expressaram interesse nos ativos está a Esmark, que ganhou o controle da Wheeling-Pittsburgh e deve assumir a companhia neste verão. (Por Caroline Humer)