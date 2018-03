ArcelorMittal pode cortar 10 mil empregos, diz jornal A ArcelorMittal, maior grupo siderúrgico do mundo, pode cortar 10 mil empregos no mundo no próximo ano para ampliar produtividade e reduzir despesas gerais em cerca de 500 milhões de dólares, publicou o jornal francês Les Echos, nesta segunda-feira.