ArcelorMittal vê modesta recuperação no 3o tri; ações recuam A ArcelorMittal, maior siderúrgica do mundo, prevê apenas uma melhora gradual no segundo semestre após demanda e preços fracos do aço, baixas contábeis nos estoques e corte de custos trabalhistas resultarem no terceiro prejuízo trimestral consecutivo da empresa.