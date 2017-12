Área citrícola da Flórida diminuiu 5% em dois anos São Paulo, 17 - O parque citrícola da Flórida diminuiu 5,1%, de 103,2 milhões de acres para 97,9 milhões de acres de pomares comerciais, entre 2002 e 2004, segundo relatório divulgado hoje pelo Departamento de Agricultura do estado. Doenças, como tristeza e cancro cítrico, e pragas, como nematóides, contribuíram para reduzir o parque citrícola local. O levantamento, divulgado a cada dois anos, foi realizado em janeiro, antes, portanto, dos furacões Frances e Charley atingirem a Flórida. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) vai divulgar no dia 12 de outubro estimativa atualizada da safra 2004/05 de citros no estado. Juntando os dois dados, os analistas terão uma idéia das perdas provocadas pelos furacões, que destruíram parte dos pomares de laranja e grapefruit. Um corretor local observou que o Charley danificou árvores velhas, que já estavam para serem arrancadas. Ainda segundo o relatório, os produtores reduziram a área plantada de todos os tipos de laranja. No total, os pomares de laranja diminuíram 4%, de 648.806 acres para 622.821 acres, entre 2002 e 2004. O número de laranjeiras caiu de 85,8 milhões para 83 milhões de árvores, uma redução de 3,2%. A área dedicada à variedade hamlin caiu 3,9%, de 209.009 para 200.944 acres, nos dois últimos anos. No caso da navel a diminuição foi de 17%: de 19.752 para 16.340 acres. A área plantada com valências foi reduzida em 1,2%, de 325.758 para 321.758 acres. A área de todo o parque citrícola foi reduzida em 6,1% para 748.555 acres. O plantio entre 2002 e 2003 totalizou 40.127 acres, mas pomares foram arrancados de 88.875 acres no período. É a maior redução de área cítrica na Flórida desde que o levantamento começou a ser feito em 1966, com exceção dos anos em que houve geadas fortes. O condado de Polk County é o que tem a maior área de citros, com 95.050 acres, seguido pelo condado de Hendry, com 93.155 acres, e St. Lucie, com 82.987. As informações são da Dow Jones.