Área plantada deve crescer até 1,5 milhão/hectares Brasília - O presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Luís Carlos Guedes Pinto, estimou que a área plantada na safra 2004/05 deve crescer entre 1 e 1,5 milhão de hectares. Em condições climáticas ideais a produção deve superar 130 milhões de hectares. Ele enfatizou que o primeiro número da Conab para a atual safra deve ser divulgado dia 21 de outubro. Ele divulgou a perspectiva considerando as vendas de máquinas agrícolas e fertilizantes no período de janeiro a junho deste ano. De acordo com o presidente da estatal, nos seis primeiros meses do ano foram comercializadas 8,122 milhões de toneladas de fertilizantes contra 7,812 milhões de t em igual período do ano passado. As vendas de máquinas agrícolas somaram, no acumulado do período, 33.561 unidades contra 26.948 unidades em igual período do ano passado. Guedes Pinto disse que a soja deve responder pela maior parte da expansão na área plantada. "Os novos plantios deverão ser feitos em áreas de pastagens degradadas e em terras que estão em repouso", afirmou. Segundo ele, há espaço para aumento do cultivo em Tocantins, oeste da Bahia, sul do Piauí, sul do Maranhão, no Pará e no nordeste do Mato Grosso. "Com infra-estrutura adequada, o plantio nessas áreas tende a crescer nos próximos anos." Ainda em relação à safra atual, Guedes Pinto disse que dois fatores limitam um crescimento maior na área cultivada. O primeiro é o aumento dos custos de produção, que subiram, em média, entre 15% e 20% para importantes culturas como soja, algodão e milho. O segundo limitador é a queda nas cotações dos produtos agrícolas. Os preços internacionais estão em média 10% abaixo da cotação no mesmo período do ano passado. A expansão do cultivo de soja deve ocorrer principalmente em Mato Grosso. No país como um todo a área plantada com a oleaginosa deve somar 22 milhões de hectares contra 21,243 milhões de ha na safra 2003/04. A produção, estimou Guedes Pinto, deve superar 57,6 milhões de toneladas. "Num quadro mais otimista, com clima ideal, a produção pode ultrapassar 59 milhões de toneladas", afirmou. Em fevereiro, quando o clima ainda era ideal, e não se tinha idéia dos estragos que seriam provocados pela ferrugem asiática, a Conab estimava colheita de 57,1 milhões de toneladas de soja. O presidente da Conab rebateu a estimativa feita pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), que apontou colheita de 65 milhões de toneladas de soja na safra brasileira. "Só será possível saber o tamanho da safra em outubro, depois das visitas de campo", disse. Técnicos da Conab iniciam o primeiro levantamento de intenção de plantio no início do mês que vem.