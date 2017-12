Argentina: avança o plantio de soja da safra 2004/05 São Paulo, 16 - Os produtores argentinos plantaram 30% da safra de soja 2004/05 até o último sábado (13), de acordo com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires. No ano passado, na mesma época haviam sido plantados 28,5% da safra. A área total em 2003/04 foi de 14,5 milhões de hectares e a produção, de 32,2 milhões de t, informa a bolsa. A bolsa estima que a área plantada com soja deve totalizar 14,72 milhões de hectares. Até o momento já foram semeados 4.422 hectares. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) estima a safra 2004/05 de soja da Argentina em 39 milhões de t. Já a Secretaria de Agricultura da Argentina diz que os produtores do país haviam plantado 37% da safra 2004/05 de soja até sexta-feira (12), ou 5.193.060 hectares. No ano passado, o plantio atingia 22% da safra segundo a secretaria, que estima a área plantada neste ano em 14,19 milhões de hectares, contra os 14,235 milhões da safra anterior. A Secretaria de Agricultura do país e a Bolsa de Cereais não divulgam estimativas para a safra 2004/05. As informações são da Dow Jones.