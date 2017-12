Argentina: exportações de óleo de soja crescem 59% ante agosto/03 São Paulo, 20 - A Argentina registrou aumento de 59% nas exportações de óleo de soja em agosto, para 403.710 toneladas ante as 253.476 t em agosto de 2003. A China e a Índia foram os maiores importadores no mês. A China teve um expressivo aumento, de 454%, saltando de 20.082 t em agosto de 2003 para 111.218 t neste ano. A Índia, segundo maior comprador, adquiriu 114.000 t contra 49.506 t em agosto de 2003. O terceiro maior comprador foi o Marrocos, com 24.700, ante 15.700 em agosto do ano passado. Já as exportações de farelo da Argentina caíram 5,4% em agosto, de acordo com a secretaria: de 1.898.727 de t em 2003 para 1.795.874 neste ano. O principal destino no período foi a Itália, que recebeu 319.219 t, contra 250.273 em agosto de 2004. Em segundo lugar, vem a Holanda, que importou 255.672 t, acima da 201.229 t do ano anterior. A Argentina é o maior exportador mundial de óleo de soja e farelo. As informações são da Dow Jones.