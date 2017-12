Argentina: exportações de trigo aumentaram 80% em setembro São Paulo, 11 - As exportações de trigo da Argentina aumentaram quase 80% em setembro, para 661.444 toneladas, em comparação com as 368.102 t embarcadas no mesmo período do ano passado, de acordo com levantamento da Secretaria de Agricultura do país. Tal incremento deve-se à diversificação de clientes. A Argentina tem vendido cada vez mais para mercados não tradicionais, como o Egito, aproveitando que alguns países fornecedores tiveram redução na safra deste ano por conta de problemas climáticos. No período, os argentinos venderam trigo para 12 países. Em setembro do ano passado os embarques tinham como destino apenas três nações. Os preços do trigo argentino também estão mais competitivos no mercado internacional. O Brasil continua o maior comprador do produto. Em setembro, o País importou 292.031 t de trigo da Argentina, queda de 17,4% ante 353.581 t em setembro de 2003. A produção de trigo da Argentina foi estimada em 14,5 milhões de toneladas na atual safra, 2,2 milhões de t a mais que na safra anterior. As informações são da Dow Jones.