Argentina: exportações de trigo somam 7,3 milhões/t até 1/10 São Paulo, 4 - A Argentina exportou 7,34 milhões de toneladas de trigo da safra 2003/04 até o dia 1º de outubro. No mesmo período do ano passado, as vendas do cereal atingiam 5,945 milhões de toneladas. Os dados são da Secretaria de Agricultura, Pesca e Pecuária Argentina. O Brasil segue como principal importador do trigo argentino. O País já contratou embarques de 3,925 milhões de toneladas de trigo na safra 2003/04. Entretanto, o número é muito menor do que os 4,655 milhões de toneladas de 2002/03. Os países do Oriente Médio são o segundo principal destino do trigo argentino. Até o dia 1º, a Argélia havia comprado 340 mil toneladas, Marrocos havia contratado 330 mil toneladas e o Egito, 320 mil toneladas. As informações são da Dow Jones.