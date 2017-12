Argentina: plantio da safra de milho 2004/05 chega a 54% da área São Paulo, 1 - Os produtores de milho da Argentina plantaram 54,1% da safra 2004/05, de acordo com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires. Na mesma época do ano passado, 50% da safra tinha sido plantada. Apesar do rápido progresso do plantio, a atividade dos produtores tem sido prejudicada pelo solo extremamente seco nas províncias do norte do país. "O clima de novembro vai determinar o verdadeiro tamanho da área de milho", diz a bolsa em comunicado. A instituição prevê 2,42 milhões de hectares de área plantada, ante 2,23 milhões na safra passada. Ainda não há estimativa de órgãos oficiais argentinos para a safra do país. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) prevê 15,5 milhões de t. Em relação à soja, o plantio da safra argentina atingia, no sábado, 3,6% da área, de acordo com dados da Bolsa de Cereais de Buenos Aires. A instituição não divulgou comparação com a safra passada, quando os produtores cultivaram 14,5 milhões de hectares e colheram 32,2 milhões de t de soja. Nesta safra a área plantada deverá ser de 14,72 milhões de hectares. De uma forma geral o plantio tem sido lento por conta da baixa umidade do solo. Nas províncias do norte os produtores terão que esperar o final do mês ou início de dezembro para plantar. Ainda não há estimativa de órgãos oficiais argentinos para a safra do país. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) prevê 39 milhões de toneladas. As informações são da Dow Jones.