Argentina: plantio de soja e milho da safra 2004/05 está adiantado São Paulo, 9 - Os produtores de soja da Argentina plantaram 24% da safra 2004/05 até sexta-feira passada, informa a Secretaria de Agricultura do país. O plantio está adiantado. Na mesma época do ano passado o cultivo chegava a 14% da safra. A área plantada total deve chegar a 14,19 milhões de hectares, ante 14,235 milhões de ha em 2003. "O plantio se espalhou por toda a província de Buenos Aires, favorecido pelas chuvas da semana passada, que permitiram que o solo acumulasse bom volume de água", diz relatório da Secretaria. Em Córdoba o plantio também segue sem problemas. São as duas províncias que mais produzem soja no país. O plantio do milho também está adiantado, com 68% das lavouras já cultivadas, ante 55% na mesma época do ano passado. Os produtores deverão semear 3,238 milhões de hectares, ante 2,855 milhões no ano passado. As informações são da Dow Jones.