Argentina: plantio de soja e milho está adiantado São Paulo, 6 - Os produtores de soja da Argentina plantaram 67% da safra 2004/05 até sexta-feira, informa a Secretaria de Agricultura do país. Na mesma época da safra passada o plantio alcançou 57% das lavouras. A área total plantada em 2004/05 deverá chegar a 14,2 milhões de hectares, ante 14,235 milhões de hectares. A Secretaria informa que as condições climáticas se mantiveram estáveis na semana passada e os bons níveis de umidade têm permitido que as lavouras se desenvolvam sem problemas nas províncias de Buenos Aires e Córdoba, que respondem por metade da produção do país. A Bolsa de Cereais de Buenos Aires prevê que a área plantada total deverá chegar a 14,7 milhões de hectares e estima que 10,043 milhões já foram plantados. Ainda não há estimativa oficial de produção, mas o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) prevê 39 milhões de toneladas. Os produtores de milho da Argentina plantaram 81% da safra 2004/05 até sexta-feira. Na mesma época da safra passada o plantio havia chegado a 78%. A Secretaria espera que os produtores cultivem 3,202 milhões de hectares, ante 2,856 milhões de ha na safra anterior. O desenvolvimento das lavouras ocorre sem problemas. A Bolsa de Cereais de Buenos Aires prevê que a área plantada total deverá chegar a 2,5 milhões de hectares (apenas milho para exportação) e estima que 90% já foram plantados. Ainda não há estimativa oficial de produção, mas o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) prevê 15,5 milhões de toneladas. As informações são da Dow Jones.