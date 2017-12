Argentina processou 12,5% menos soja em outubro São Paulo, 29 - O processamento de soja na Argentina totalizou 2,118 milhões de toneladas em outubro, volume 12,5% inferior às 2,422 milhões de t esmagadas no mesmo período do ano passado. Os dados são da Secretaria de Agricultura do país. O recuo no processamento acompanha a queda na produção de soja do país, que em 2003/04 foi de 32 milhões de toneladas, 3 milhões a menos que em 2002/03. A safra 2004/05 deverá resultar em 39 milhões de toneladas. Para acompanhar o crescimento da safra o país se prepara para aumentar a capacidade de esmagamento, dos atuais 100 mil toneladas por dia para 160 mil t por dia até 2007. Até o final de 2006 a Argentina poderá ter um processamento anual de 40 milhões de toneladas de soja, de acordo com estimativa do departamento de estudos econômicos da Bolsa de Rosário. O país produziu 396.375 t de óleo de soja em outubro, queda de 12,6% ante 453.642 t em outubro de 2003. A produção de pellets de soja totalizou 1,664 milhão de t, 12,8% menos que as 1,907 milhão de t no mesmo período do ano passado. As informações são da Dow Jones.