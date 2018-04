Armazenagem: conferência vai ocorre em Campinas (SP) Armazenagem: conferência vai ocorre em Campinas (SP) A 9ª Conferência Internacional de Proteção de Produtos Armazenados, será realizada em Campinas (SP), de 15 a 18 de outubro de 2006. Inscrições podem ser feitas no site do evento http://www.embrapa.br/9thIWCSPP. A conferência é coordenada pelo International Permanent Committee. A promoção do evento no Brasil é do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). A realização é da Associação Brasileira de Pós-colheita (ABRAPOS), com apoio de diversas instituições de pesquisa, universidades, consultores, indústrias de insumos e equipamentos, armazenadores e produtores rurais.