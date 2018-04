Arrecadação cai pelo 8º mês seguido em junho, para R$ 54 bi

A arrecadação de impostos e contribuições federais registrou, em junho, a oitava queda consecutiva em relação ao mesmo mês do ano anterior. Segundo os dados divulgados nesta quinta-feira, 16, pela Receita Federal, o valor ficou em R$ 54,034 bilhões no mês passado, uma queda real de 7,51% em relação a junho de 2008. O resultado, porém, mostra um crescimento de 8,04% ante maio deste ano.

Ainda segundo os dados da Receita, o valor da arrecadação em junho - de R$ 54,034 bilhões - é o menor para o mês desde junho de 2006, quando somou em termos reais R$ 51,360 bilhões. No acumulado do primeiro semestre do ano, a arrecadação federal totalizou R$ 321,375 bilhões, uma queda real de 7,02% em relação ao mesmo período de 2008.

A arrecadação menor nos últimos meses é resultado do desaquecimento econômico provocado pela crise mundial e das desonerações promovidas pelo governo federal para estimular a atividade no País. No primeiro semestre deste ano, as desonerações tributárias somaram R$ 13 bilhões.

O resultado da arrecadação no período também teve a influência negativa de R$ 4,2 bilhões em compensações de tributos, nos quais estão incluídas as compensações feitas pela Petrobras em função da mudança de regime de apuração de impostos sobre a variação cambial (de R$ 1,14 bilhão, segundo a estatal).

O coordenador geral de Estudos, Previsão e Análise da Receita Federal, Marcelo Lettieri, ressaltou ainda que o ano de 2008 foi um "ponto fora da curva" na série histórica da arrecadação federal. "A gente tinha uma bolha de arrecadação que estourou. Não era sustentável este crescimento", defendeu o coordenador.

Setores

As maiores quedas de arrecadação no primeiro semestre de 2009 ocorreram nos setores de fabricação e comércio de veículos; entidades financeiras, combustíveis, metalurgia, extração de minerais metálicos, comércio atacadista, atividades auxiliares do setor financeiro, fabricação de equipamentos de informática e eletrônicos, e fabricação de produtos químicos.

Os setores que registraram aumento no pagamento de tributos no primeiro semestre de 2009 foram seguros e previdência complementar, administração pública, defesa e seguridade social, obras de infraestrutura, captação, tratamento e distribuição de água, fabricação de bebidas, serviços de arquitetura e engenharia, construção de edifícios, armazenamento e atividade de auxiliar dos transportes, atividades de apoio à extração de minerais e atividades dos serviços de tecnologia da informação.

Recuperação

Lettieri afirmou que há uma tendência de recuperação na arrecadação de impostos e contribuições federais. Segundo ele, se excluído um auto de infração recolhido atipicamente em junho de 2008, a queda na arrecadação das receitas administradas em junho de 2009 seria de 5,01% e não de 7,38%.

Segundo ele, em julho, irá continuar esta tendência de recuperação e, em função de recolhimentos atípicos, a arrecadação deve registrar um aumento real em relação a julho de 2008. O coordenador da Receita disse que entre os fatos atípicos que vão reforçar a arrecadação deste mês está o recolhimento de R$ 500 milhões por uma empresa que perdeu na Justiça uma ação sobre o pagamento de fin social (que foi substituída pela Cofins).

Além disso, ele espera que a realização do IPO pela empresa VisaNet aumente a arrecadação de imposto de renda da pessoa jurídica (IRPJ) e da contribuição social sobre lucro líquido (CSLL). Segundo ele, a expectativa da Receita é que a operação eleve em R$ 2 bilhões a arrecadação desses impostos ao longo dos meses de julho e agosto.

Em agosto, disse ainda o coordenador, a arrecadação deve voltar a mostrar queda em relação a agosto de 2008. "A tendência é de queda em relação a 2008. Julho deve ser um ponto fora da curva", afirmou. Lettieri espera que o resultado da arrecadação no segundo semestre seja melhor do que o nos primeiros seis meses. "Tudo indica que o fundo do poço já tenha passado", afirmou.

Ele afirmou também que a arrecadação líquida de 2009 (arrecadação líquida de restituições, exceto previdência) pode ser maior do que o valor previsto no último decreto de programação orçamentária, divulgado em maio. O decreto prevê uma arrecadação de R$ 473 bilhões. O coordenador informou que a Receita aguarda o resultado do PIB no primeiro semestre, para analisar os impactos da atividade econômica no segundo semestre.

Embora admita que haja muita incerteza sobre a capacidade de previsão da arrecadação este ano, e mesmo dos indicadores econômicos, Lettieri disse que o desempenho da arrecadação líquida, este ano, pode ser maior do que a prevista neste último decreto. Em 2008, a arrecadação líquida foi de R$ 466 bilhões.

Texto atualizado às 14h21