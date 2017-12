Arroz: chuvas ainda não recuperaram mananciais no RS Porto Alegre, 24 - As chuvas registradas no Rio Grande do Sul de domingo até ontem foram insuficientes para recuperar as fontes de água para irrigação da lavoura de arroz, informou a Emater, em relatório da agropecuária gaúcha. A entidade observou que, em algumas regiões, há tendência de destinar áreas com maior drenagem ao cultivo de soja ou milho no lugar de arroz. Em São Borja, na Fronteira Oeste do Estado, onde a situação é mais crítica, a disponibilidade de água seria suficiente hoje para semear 24 mil hectares, ante os 42 mil hectares destinados ao grão na safra anterior. Embora as chuvas tenham atingido todo o Estado, a quantidade de água acumulada, especialmente na metade oeste, continua abaixo da média neste período do ano. Em Uruguaiana, na Fronteira Oeste, as chuvas acumuladas em setembro até o dia 21 estão 45% abaixo da média histórica. No mercado, houve nova queda no preço pago ao produtor. A saca de 50 quilos teve cotação média de R$ 29,68 nesta semana, com redução de 0,50% ante a semana anterior, informou a Emater. Em relação ao mês passado, o preço médio caiu 2,43%. Na safra 2003/04, o Rio Grande do Sul colheu 6,3 milhões de toneladas de arroz, ante 12,8 milhões de toneladas produzidas pelo País.