Arroz: Emater prevê queda de 3,34% na área no RS Porto Alegre, 12 - A Emater divulgou hoje o segundo levantamento de intenção de plantio de arroz no Rio Grande do Sul, que projeta uma queda de 3,34% na área cultivada na safra 2004/05, para 1,009 milhão de hectares. O número representa uma leve recuperação de área, já que o levantamento anterior, de outubro, indicava redução de 4,42%. Os dados foram obtidos a partir de pesquisa em 90 municípios produtores, que correspondem a 81% da área total esperada. O plantio está evoluindo normalmente, conforme a Emater, e chega a 50% da área destinada ao grão. As lavouras germinadas estão em bom estado e não enfrentam restrições ao desenvolvimento. O começo de novembro teve chuvas em praticamente todas as regiões do Estado e, com maior intensidade, no oeste, que enfrentava escassez de água para irrigar a lavoura de arroz. Em Uruguaiana, por exemplo, foram registrados 140 milímetros nos primeiros dez dias do mês, ante uma média de 88 milímetros de novembro. No mercado, os preços médios ao produtor caíram 1,96% nesta semana, para R$ 26,56 pela saca de 50 quilos no Estado. Em relação ao mês passado, a desvalorização é de 6,61%.