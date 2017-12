Arroz: Emater prevê queda de 4% na área a ser semeada no RS Porto Alegre, 1 - A área destinada ao arroz na safra 2004/05 deve diminuir 4% no Rio Grande do Sul, para 993 mil hectares. A previsão foi feita pela Emater, em seu primeiro levantamento de intenção de plantio no Estado. O clima está prejudicando o planejamento da lavoura. As chuvas acumuladas em setembro não foram suficientes para recompor a capacidade de irrigação das barragens, principalmente no oeste e no centro-oeste do Estado, comenta a Emater. Em São Borja, na Fronteira Oeste, a redução esperada chega a 42%, para 24 mil hectares. Caso as chuvas sejam abundantes nos próximos dois meses, os arrozeiros poderão revisar a previsão de plantio, já que é possível semear até meados de dezembro, de acordo com o tipo de semente utilizada, comenta a entidade. A previsão da Emater é menor que a do Instituto Rio-Grandense de Arroz (Irga), que espera redução de 8,6% na área cultivada.