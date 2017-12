Arroz/RS: preço cai 2,72% em 1 semana; plantio chega a 86% da área Porto Alegre, 3 - A cotação da saca de arroz continua em queda no Rio Grande do Sul, onde o plantio da safra 2004/05 ingressa na fase final. Em seu acompanhamento semanal dos preços, a Emater informa que o produtor recebeu, em média, R$ 25,01 pela saca de 50 quilos de arroz nesta semana, com queda de 2,72% em relação à anterior. Em comparação à média do mês passado, a desvalorização é de 7,68% e, ante o ano passado, de 43,90%. O plantio de arroz já atinge 86% da área esperada na próxima safra (1,009 milhão de hectares, com queda de 3,34%), conforme pesquisa da Emater. Apesar da oscilação de temperatura registrada no Estado, a germinação é normal, informa a entidade. Em Agudo, na região central, algumas porções da lavoura tiveram que ser replantadas devido a chuvas fortes na primeira quinzena de novembro.