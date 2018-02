Assessores de Bush fazem alerta sobre lei monet?ria contra China O secret?rio do Tesouro dos Estados Unidos, Henry Paulson, e outras autoridades da administra??o George W. Bush fizeram um alerta nesta ter?a-feira sobre os riscos ao pa?s e ? economia global se o Congresso norte-americano aprovar legisla??o para punir a China por sua pol?tica cambial. "Em um momento em que as exporta??es dos EUA est?o crescendo globalmente, tal legisla??o exp?e tamb?m os Estados Unidos ao risco de uma ''legisla??o espelho'' no exterior e poderia disparar um ciclo de leis protecionistas", disse Paulson, a representante comercial dos EUA, Susan Schwab, e o secret?rio de Com?rcio, Carlos Gutierrez, em uma carta conjunta a senadores.