AT&T adquire Leap Wireless por US$ 1,19 bilhão A AT&T Inc. anunciou nesta sexta-feira, 12, a compra da companhia de telefonia móvel pré-paga Leap Wireless International por US$ 1,19 bilhão. O acordo equivale a US$ 15 por cada ação da Leap, um prêmio de quase 88% em relação ao valor de fechamento do papel nesta pregão em Nova York.