Aurora perde R$ 6 mi ao dia com protestos nas rodovias Os protestos de caminhoneiros, iniciados nesta segunda-feira, 1º, em todo o País, estão prejudicando a produção da Coopercentral Aurora Alimentos, em Chapecó (SC), que registra queda no faturamento de R$ 5 a R$ 6 milhões ao dia. "Temos animais - suínos e frangos - que estão em jejum há 24 horas, porque a ração não chega nas granjas. O duro é que daqui a 30 dias (frangos) ou 44 dias dias (suínos), quando dura o ciclo de engorda dos animais, os abates não terão como ser realizados", disse ao Broadcast o diretor de agropecuária da empresa, Marcos Antônio Zordan. Nesta segunda, a Aurora já havia informado que os caminhões que levam rações para as propriedades rurais e os que transportam aves, suínos e leite in natura estão sendo retidos nas barreiras montadas pelos caminhoneiros nas rodovias.