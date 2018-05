Austral Seguradora ingressa em riscos de petróleo

Com capacidade de emissão de R$ 100 milhões por risco, o leque de seguros oferecidos pela Austral inclui coberturas para garantias oferecidas pelas operadoras em leilões e também questões operacionais nas atividades de exploração e produção. Dentre os riscos seguráveis, estão proteção para acidentes ocorridos no momento da perfuração até o fechamento de um poço onshore (terra) ou offshore (mar), coberturas de controle de poço, reperfuração e poluição, danos totais ou parciais causados a sondas e/ou equipamentos.

O ingresso da Austral no segmento de riscos de petróleo, segundo o diretor executivo da companhia, Carlos Frederico Ferreira, reforça sua atuação no setor de grandes riscos. A companhia, que nos cinco primeiros meses de 2013 emitiu mais de R$ 44 milhões em prêmios, já operava nas áreas de seguro garantia, com apólices que cobrem a construção de grandes obras, e riscos de engenharia.

A líder do setor de riscos de petróleo é a Itaú Seguros, seguida por Tokio Marine e Mapfre Seguros. De janeiro a maio, este mercado já movimentou quase R$ 220 milhões em prêmios, dos quais mais de R$ 170 milhões foram emitidos pela Itaú, segundo a Susep.