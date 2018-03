Autoridades argentinas aprovam acordo entre AB InBev e Quilmes

As autoridades de defesa da concorrência na Argentina aprovaram, nesta quarta-feira, 14, o acordo entre a AB InBev, controladora da Ambev, e a Quilmes, anunciado em setembro do ano passado. A finalização da operação ainda depende de análise e validação, pela Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, dos principais documentos a serem assinados.

Nos termos do acordo, AB InBev licencia à Quilmes a marca Budweiser, entre outras norte-americanas, na Argentina, bem como a AB InBev transfere à Quilmes a fábrica da Cerveceria Argentina Sociedad Anonima Isenbeck, subsidiária argentina da AB InBev.

+ Festival de inovação nos EUA vai ter destaque brasileiro Em contrapartida, a Quilmes transfere as marcas Norte, Iguana e Baltica (incluindo ativos comerciais relacionados), que hoje comercializa na Argentina, juntamente com US$ 50 milhões. Além disso, durante um período de até 3 anos, haverá obrigações de transição com relação às marcas envolvidas na operação.