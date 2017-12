Aves: China e Argentina fecham acordo para venda de carne São Paulo, 19 - A China concordou em importar todos os tipos de carne de frango da Argentina. A informação foi divulgada ontem por um representante do governo argentino que acompanhou as negociações. De acordo com o Serviço Agrícola Internacional (FAS) do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), a Argentina vai exportar em 2005 o volume recorde de 110.000 t de frangos em 2005. O acordo fechado com a China nesta semana poderá elevar este volume. Antes do acordo, as exportações argentinas para a China eram principalmente de pé e asa de frango, de acordo com o USDA. A Câmara Argentina de Processadores de Frango estipulou a meta de aumentar a produção para 1,35 milhão e as exportações para 320.000 t até 2010. O acordo foi fechado durante a visita de dois dias do presidente chinês Hu Jintao à Argentina no início desta semana. As informações são da Dow Jones.