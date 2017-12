Aves: China suspende embargo contra importação de carne dos EUA São Paulo, 9 - A China suspendeu o embargo contra as importações aves vivas, carne de aves e produtos relacionados dos Estados Unidos, informou hoje o subsecretário do Serviço Agrícola Internacional (FAS), do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), J.B. Penn. A China proibiu as importações de aves dos Estados Unidos em fevereiro deste ano depois que foram encontrados focos de influenza aviária em granjas do estado de Delaware. Os chineses importaram cerca de US$ 190 milhões em carne de aves e subprodutos em 2003, de acordo com dados do USDA, divulgados pelo Conselho de Exportadores de Carne e Ovos dos EUA. As informações são da Dow Jones.