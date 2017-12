Aves: Doux nomeia 2 executivos do Brasil para comitê diretor Porto Alegre, 6 - O grupo francês Doux informou hoje que dois executivos da filial brasileira, a Doux Frangosul, foram escolhidos para integrar seu comitê de direção, criado na semana passada. O novo órgão é parte da reorganização do grupo francês. O argelino Christophe Malik Akli, diretor geral da Doux Frangosul, e o diretor comercial da empresa, Vladimir de Souza, farão parte do comitê. Conforme a Doux Frangosul, a presença dos dois irá aumentar a sinergia entre a estrutura brasileira e a matriz. Akli assumiu o cargo há pouco mais de um ano, quando começou a implantar mudanças na companhia. Em outubro de 2004, as marcas da Doux Frangosul foram reposicionadas. No mercado interno, e empresa passou a trabalhar com a nome Lebon para a linha de produtos elaborados e a marca Frangosul para os produtos básicos. A Doux Frangosul exporta sua produção para cem países. Este ano, deve produzir 470 mil toneladas de itens de carne de frango, suíno e peru. A companhia tem cinco unidades: em Caarapó (MS) e nas cidades gaúchas de Montenegro, São Salvador do Sul, Caxias do Sul e Passo Fundo.