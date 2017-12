Aves: São Paulo sedia 1ª conferência latino-americana em março Aves: São Paulo sedia 1ª conferência latino-americana em março Será realizadas hoje e amanhã em São Paulo a 1ª Conferência Latino-Americana sobre Avicultura (Poultry Latin America). O foco do evento será discutir a expansão dos mercados internacionais, as oportunidades de novos negócios para os produtores da América Latina, além de tendências de consumo. A ameaça da gripe aviária também será debatida. O evento deve reunir órgãos do governo, entidades como a Associação Brasileira dos Exportadores de Frango (Abef) e Associação Latino-Americana de Avicultura (ALA); e empresas como Danisco, Sadia, DaGranja, Aurora Alimentos. Espera-se representantes de outros países, como Argentina, Panamá, França, Rússia, Holanda e EUA. Na pauta, novos mercados, tendências de consumo, oportunidades de negócios e desafios que a indústria avícola enfrenta no Brasil e no mundo.