Azul anuncia acordo com JetBlue para venda de passagens para mais de 190 destinos

A Azul Linhas Aéreas anunciou nesta quarta-feira, 30, um acordo bilateral de integração de linhas com a companhia norte-americana JetBlue Airways. Em comunicado, a Azul informa que o acordo permite a comercialização de passagens para destinos atendidos por ambas as empresas, e que, com apenas um bilhete, os clientes poderão chegar a mais de 190 destinos operados pelas duas companhias.

A Azul irá disponibilizar inicialmente 90 destinos da JetBlue aos clientes, enquanto a companhia norte-americana irá ofertar as 100 cidades atendidas pela empresa brasileira. As passagens estão disponíveis por meio de todos os canais de venda da Azul e da JetBlue.

"O acordo entre Azul e JetBlue amplia ainda mais as possibilidades de voos e destinos para nossos clientes no Brasil e nos Estados Unidos. As duas empresas contam com expressivas malhas aéreas e são reconhecidas pela excelência em serviços aos clientes", disse o fundador das duas companhias, David Neeleman, em nota.

Somadas, Azul e JetBlue contam com cerca de dois mil voos diários, atendendo principalmente destinos no Brasil, Estados Unidos e América Central.