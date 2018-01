Azul e Avianca passam para próxima fase em negociação para compra da TAP

Os empresários David Neeleman, fundador da brasileira Azul Linhas Aéreas, e Germán Efromovich, dono da AviancaTaca Holding, passaram para a próxima fase de negociações com o governo de Portugal para comprar uma fatia majoritária na operadora portuguesa TAP.

Ficou para trás um consórcio liderado pelo empresário português Miguel Pais do Amaral, segundo informou o secretário de Transportes, Sergio Monteiro, em entrevista à imprensa. O secretário não forneceu detalhes sobre as ofertas, mas disse que a feita por Pais do Amaral não cumpria certas exigências legais.

Essa é a segunda vez em três anos que o governo português tenta vender a deficitária e altamente endividada empresa aérea. Portugal tentou vender a TAP em 2012, mas descartou os planos depois de o único interessado - Efromovich - não atender condições financeiras para um acordo.

Na ocasião, Efromovich, por meio do Grupo Synergy, que controla a Avianca, ofereceu 39 milhões de euros (US$ 43,4 milhões) por 95% da TAP, mais uma injeção de capital de 316 milhões de euros, e aceitou assumir 1,1 bilhão de euros em dívida da companhia.

Desta vez, o governo português está oferecendo até 66% da companhia - 61% para investidores e o restante para os funcionários.