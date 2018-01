Azul e United Airlines firmam acordo que facilita conexões

SÃO PAULO - A Azul Linhas Aéreas e a United Airlines firmaram um acordo de compartilhamento de códigos (codeshare), dando continuidade à parceria estratégica de cooperação firmada em julho entre as companhias. O acordo de codeshare anunciado hoje permitirá que os clientes de ambas as empresas utilizem um serviço unificado de reservas e emissão de bilhetes, incluindo cartão de embarque e despacho de bagagem.

"Esta novidade histórica coloca a Azul em posição estratégica no mercado internacional e oferece mais oportunidades de negócios para a companhia. Com a proximidade de operações, garantiremos uma experiência uniforme e um nível superior de serviço, com conexões melhores e mais rápidas, por exemplo", diz, em nota, o diretor de Planejamento e Alianças da Azul, Marcelo Bento.

Em comunicado, a Azul informa que este é o primeiro acordo de codeshare internacional assinado pela companhia, que colocará seu código nos voos da United para as cidades norte-americanas de Boston, Houston, Nova York (Newark), Chicago, San Francisco, Los Angeles, Las Vegas e Washington. Além disso, a empresa brasileira também informa que conexões para outras cidades dos Estados Unidos também estarão disponíveis através de Fort Lauderdale/Miami e Orlando.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A United, por sua vez, colocará código em voos da Azul para Goiânia, Belo Horizonte (Confins), Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro (Santos Dumont) e Brasília, além do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos.

A empresa brasileira ainda informa que os clientes do TudoAzul, programa de fidelidade da companhia, podem ganhar e resgatar milhas no programa MileagePlus, da United, na compra de bilhetes através dos canais de venda da Azul - os membros do MileagePlus já podem acumular e resgatar pontos TudoAzul desde o ano passado.